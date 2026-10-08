Panduan lengkap ibu bapa kanak-kanak dengan disleksia Nombor Panggilan: 618.928553 MAR-[HEA] Buku rujukan ini boleh membantu ibu bapa mengajar anak mereka yang mengalami disleksia cara mengatasi kesukaran dalam hal berkaitan pendidikan, peribadi dan sosial. Ia mengandungi panduan memilih sekolah yang sesuai dan mengurangkan cabaran akademik serta bimbingan mengekalkan komunikasi dengan anak yang mudah berasa kecewa. - Foto NLB