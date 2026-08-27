Some Secrets Should Never Be Kept Nombor Panggilan: J P 362.76 SAN Buku bergambar ini menyentuh tentang pentingnya melindungi kanak-kanak daripada sentuhan yang tidak sesuai. Kanak-kanak juga perlu memahami mereka tidak seharusnya menyimpan rahsia yang membuatkan mereka berasa sedih, takut atau tidak selesa. Ini kerana rahsia sering menjadi alat utama yang digunakan oleh pemangsa seksual kanak-kanak untuk memastikan mangsa terus berdiam diri mengenai penderaan yang berlaku. Ibu bapa dan anak-anak turut dapat mempelajari pentingnya mengamalkan keterbukaan serta memastikan tiada rahsia yang disimpan di antara mereka. - Foto NLB