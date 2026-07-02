Nama saya Mikhail, saya ada palsi serebrum Nombor Panggilan: J SING 618.928 HID Buku dwibahasa mengenai seorang budak lelaki berusia enam tahun yang menghidap palsi serebrum dan kuadriplegia, iaitu kelumpuhan daripada leher ke bawah. Walaupun dalam keadaan sakit, Mikhail menunjukkan semangat yang kuat dan berkomunikasi menggunakan isyarat mata serta bertutur dalam bahasa yang unik. - Foto NLB