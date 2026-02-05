Buku pupuk daya kreatif, rasa ingin tahu kanak-kanak
Feb 5, 2026 | 5:30 AM
Amir Cari Hobi Buku tulisan Sanesa Salleh ini mengetengahkan seorang murid bernama Amir. Guru Amir memberinya tugasan hujung minggu berkenaan hobinya, tetapi dia masih belum tahu apakah minatnya. Dengan rasa ingin tahu dan keberanian mencuba, Amir akhirnya menemui hobi yang sesuai untuk dirinya. Nombor Panggilan: J SING SAN - Foto NLB
Berikut adalah saranan bahan bacaan oleh pustakawan daripada Unit Bahasa Melayu, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB).
Buku boleh dipinjam daripada perpustakaan awam.
Pling! Pak! Bong! Buku ini, yang ditulis Nur-El-Hudaa Jaffar, menerokai seorang watak bernama Azim, yang gemar bermain alat muzik. Azim mahu bermain gitar kakaknya, namun kakaknya berkata jari Azim terlalu pendek dan tangan Azim kecil. Tidak berputus asa, Azim yakin masih ada alat muzik lain yang sesuai untuknya. Nombor Panggilan: J SING NUR - Foto NLB
Budak Karung Guni Buku tulisan Lorraine Tan ini mengisahkan Ming yang gemar mencipta, tetapi kekurangan wang membataskan impiannya. Inspirasi hadir apabila bunyi hon lelaki Karung Guni mendorongnya menghasilkan ciptaan daripada barangan terpakai. Nombor Panggilan: J SING TAN - Foto NLB
