Amir Cari Hobi Buku tulisan Sanesa Salleh ini mengetengahkan seorang murid bernama Amir. Guru Amir memberinya tugasan hujung minggu berkenaan hobinya, tetapi dia masih belum tahu apakah minatnya. Dengan rasa ingin tahu dan keberanian mencuba, Amir akhirnya menemui hobi yang sesuai untuk dirinya. Nombor Panggilan: J SING SAN - Foto NLB