Pesta buku kanak-kanak edisi keempat tarik ribuan pengunjung
Premium
Pesta buku kanak-kanak edisi keempat tarik ribuan pengunjung
Penganjur ‘Kids BookFest’ mahu jadikan pesta tahunan sebagai wadah utama ketengah karya tempatan dan bahan bacaan dwibahasa
Feb 5, 2026 | 5:30 AM
Edisi keempat pesta buku untuk kanak-kanak, Kids BookFest, yang bertujuan memupuk minat membaca kanak-kanak sejak usia awal, telah menarik kira-kira 1,500 pengunjung. - Foto MARIA RAHIM
Apa yang bermula sebagai inisiatif kecil masyarakat kini telah berkembang menjadi satu gerakan literasi yang menyatukan penulis, penerbit, pendidik, serta keluarga dalam usaha memupuk minat membaca kanak-kanak sejak usia awal.
Perkembangan itu jelas terpancar menerusi edisi keempat pesta buku, ‘Kids BookFest’, yang mencatat peningkatan kehadiran seramai sekitar 1,500 pengunjung di Pusat Sivik Common Ground, yang terletak di Bedok pada 31 Januari.
Laporan berkaitan
Murid terima anugerah pencapaian cemerlang berkat usaha imbangi pelajaran, sukanFeb 5, 2026 | 5:30 AM
Muzium Kanak-Kanak S’pura lancar watak digital interaktif baruFeb 5, 2026 | 5:30 AM