Kita: Unik Meskipun Berbeza Nombor Panggilan: 362.4 HAM [HEA] Kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang keperluan khas sering mengakibatkan mereka tidak mendapat layanan dan perhatian yang sewajarnya, baik dari keluarga mahupun dari masyarakat secara umum. Situasi ini boleh menghalang mereka daripada menikmati kehidupan yang lebih baik. Buku ini hadir sebagai satu usaha untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan asas tentang golongan kurang upaya. - Foto NLB