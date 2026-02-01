SPH Logo mobile
Cabaran umrah 'DIY' cetus Umrahporter, kedai sehenti keperluan jemaah

Gaya Hidup
Cabaran umrah 'DIY' cetus Umrahporter, kedai sehenti keperluan jemaah

Turut guna platform media sosial untuk kongsi tip umrah ‘DIY’ termasuk cara mohon visa
Kaki JalankeperluankedaiDIY UMRAH
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
NUR HUMAIRA SAJAT
NUR HUMAIRA SAJAT

Cabaran umrah ‘DIY’ cetus Umrahporter, kedai sehenti keperluan jemaah

umrah ‘DIY’, Umrahporter, kedai sehenti jemaah, dalam talian
Encik Muhammad Abdil Hakeem Ahmad Barazy dan isterinya (tiada dalam gambar) menubuhkan Umrahporter, kedai dalam talian yang menawarkan hampir semua keperluan umrah. - Foto BM oleh KHALID BABA

Tatkala sedang merancang ibadah umrah sendiri atau ‘DIY’, pasangan Encik Muhammad Abdil Hakeem Ahmad Barazy dan Cik Nurnazhuurah Mansoor, kedua-duanya berusia 31 tahun, tidak menjangka akan berdepan dengan beberapa cabaran.

Ini kerana sebelum ini mereka menunaikan ibadah umrah melalui pakej agensi pelancongan.

Kaki JalankeperluankedaiDIY UMRAH
