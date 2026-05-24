Dari reban ke sawah: Anak ‘kota’ S’pura nikmati pengalaman unik di Pekan Nenas
Hampir 50 kanak-kanak sertai kem ‘Kebun Harvest 1.0 – Agrofarm Day Camp!’ untuk kenali alam semula jadi secara lebih dekat di Pontian, Johor
May 24, 2026 | 5:30 AM
Lalat disangka nyamuk, itik pula disangka ayam – begitulah suasana kecoh kanak-kanak bandar apabila dapat meluangkan masa sehari di Pena Agrofarm yang terletak di Pekan Nenas, Pontian, Johor, pada 17 Mei lepas.
Perjalanan ke kem itu mengambil masa sekitar 45 minit dari Pusat Pemeriksaan Woodlands.
