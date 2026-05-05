Friendster, platform yang pernah menjadi pendahulu kepada gergasi laman sosial seperti Facebook dan Instagram pada awal tahun 2000-an, secara rasminya telah kembali pada tahun 2026.

Dikembalikan semula di bawah pembangunan Mike Carson, platform ini ini hadir dengan visi yang berlainan dengan mengutamakan hubungan dunia sebenar.



Walaupun laman sosial asal Friendster akhirnya diatasi oleh platform yang lebih baharu dan akhirnya ditutup pada tahun 2015, versi baharu ini direka untuk menjadi antitesis bagi platform yang lebih moden.