Friendster kembali secara rasmi pada 2026
May 5, 2026 | 9:10 PM
Konsep teras Friendster yang baharu adalah pengguna tidak boleh berhubung dengan sesiapa pun dalam talian melainkan mereka telah bertemu secara bersemuka. - Foto-foto FRIENDSTER, SAYS
Friendster, platform yang pernah menjadi pendahulu kepada gergasi laman sosial seperti Facebook dan Instagram pada awal tahun 2000-an, secara rasminya telah kembali pada tahun 2026.
Dikembalikan semula di bawah pembangunan Mike Carson, platform ini ini hadir dengan visi yang berlainan dengan mengutamakan hubungan dunia sebenar.
Walaupun laman sosial asal Friendster akhirnya diatasi oleh platform yang lebih baharu dan akhirnya ditutup pada tahun 2015, versi baharu ini direka untuk menjadi antitesis bagi platform yang lebih moden.
