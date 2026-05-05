Lelaki didakwa cuba cemar minuman wanita, tindakan pantas staf restoran di Sabah jadi penyelamat
May 5, 2026 | 4:31 PM
Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) memaparkan suspek menghampiri kaunter sebelum dipercayai menuangkan cecair misteri ke dalam minuman. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK BOSSGARY_PATEGRILL
TAWAU: Detik mencemaskan berlaku di sebuah restoran apabila seorang lelaki didakwa cuba mencemarkan minuman seorang wanita, namun berjaya digagalkan oleh kepekaan kakitangan premis berkenaan.
Kejadian itu tular selepas pemilik Pate Grill House di Tawau, Sabah, berkongsi rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di TikTok, memaparkan suspek menghampiri kaunter sebelum dipercayai menuangkan cecair misteri ke dalam minuman.
