Hasrat Jalil Hamid tunai haji 2026 tidak kesampaian
May 5, 2026 | 9:52 PM
SHAH ALAM: Hasrat pelakon veteran, Allahyarham Jalil Hamid, 69 tahun, untuk menunaikan ibadah haji pada 2026 tidak kesampaian apabila beliau menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di sini, pada 4 Mei tengah hari selepas berdepan komplikasi jantung
Anak kelima Allahyarham, Afiqah Jalil, 33 tahun, berkata bapanya amat terkilan kerana sudah melakukan pelbagai persiapan termasuk menghadiri kursus haji dan memperbaharui pasport, namun perancangan itu terhenti disebabkan masalah kesihatan.
