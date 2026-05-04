Bintang veteran, Jalil Hamid, meninggal dunia
May 4, 2026 | 3:02 PM
Sebelum ini, Allahyarham Jalil Hamid dilapor mengakui kesihatannya tidak mengizinkan hingga terpaksa melepaskan peluang menunaikan ibadah haji. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Bintang veteran versatil, Jalil Hamid, meninggal dunia di kediamannya di sini, pada 4 Mei, 12.30 tengah hari, pada usia 69 tahun.
Pemergian Allahyarham Jalil, atau nama sebenar, Abd Jalil Abd Hamid, disahkan anak kelimanya, Afiqah Jalil, atau Iqa.
