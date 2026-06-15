Seawal 2023, kumpulan Linkin Park telah menggunakan wadah kecerdasan buatan (AI), Kaiber, untuk menghasilkan lukisan anime (animasi Jepun) bagi video muzik lagu mereka, Lost, yang dimuatkan dalam album ulang tahun ke-20 band itu, Meteora.

Ternyata, dengan peredaran masa, AI bukan sahaja menjadi alat menyuntik sentuhan segar pada video muzik dalam industri hiburan Barat, malah, ia berupaya menjadi eksperimen yang berbaloi dan membuka mata buat karyawan muzik termasuk di Singapura.