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AI bantu karyawan muzik S’pura cipta karya melalui imaginasi tanpa sempadan
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AI bantu karyawan muzik S’pura cipta karya melalui imaginasi tanpa sempadan
Yazri Malik pilih dakap AI seiring arus teknologi secara bertanggungjawab, angkat visual muzik Melayu ke taraf sejagat
AI bantu karyawan muzik S’pura cipta karya melalui imaginasi tanpa sempadan
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Jun 15, 2026 | 5:30 AM
Seawal 2023, kumpulan Linkin Park telah menggunakan wadah kecerdasan buatan (AI), Kaiber, untuk menghasilkan lukisan anime (animasi Jepun) bagi video muzik lagu mereka, Lost, yang dimuatkan dalam album ulang tahun ke-20 band itu, Meteora.
Ternyata, dengan peredaran masa, AI bukan sahaja menjadi alat menyuntik sentuhan segar pada video muzik dalam industri hiburan Barat, malah, ia berupaya menjadi eksperimen yang berbaloi dan membuka mata buat karyawan muzik termasuk di Singapura.
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