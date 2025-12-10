Pada 29 November, Opera Academy telah menyampaikan biasiswa bangsawan buat kali kedua kepada dua belia, Nurul Hana Mohamad Azeli (depan, dua dari kiri) dan Nur Aleeya Rahmad (depan, dua dari kanan), di satu majlis penyampaian biasiswa di Restoran Permata, di Kampong Gelam. - Foto OPERA ACADEMY