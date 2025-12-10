SPH Logo mobile
Akademi bangsawan perkasa belia hayati seni tradisional Melayu

Tawar biasiswa jalani modul latihan teori dan amali, tingkat pemahaman serta penghargaan terhadap bangsawan
biasiswaBANGSAWANseni melayuBELIA; SINGAPURA
Dec 10, 2025 | 5:30 AM
Opera Academy, Nurul Hana Mohamad Azeli, Nur Aleeya Rahmad
Pada 29 November, Opera Academy telah menyampaikan biasiswa bangsawan buat kali kedua kepada dua belia, Nurul Hana Mohamad Azeli (depan, dua dari kiri) dan Nur Aleeya Rahmad (depan, dua dari kanan), di satu majlis penyampaian biasiswa di Restoran Permata, di Kampong Gelam. - Foto OPERA ACADEMY

Selepas menjalani program biasiswa anjuran Opera Academy, penuntut tahun ketiga dalam Diploma Pengurusan Seni dan Teater di Politeknik Republic (RP), Ilya Qairyna Haminudin, 19 tahun, menanam azam untuk melakukan kajian ilmiah mengenai seni bangsawan di Nusantara.

Semangat itu semakin kukuh berikutan bimbingan dan pendidikan khusus yang diterimanya di Opera Academy, mendorong Ilya, yang sedang menanti majlis tamat pengajian pada April 2026, untuk lebih tekun mendalami seni tradisional, budaya serta bahasa Melayu.

Laporan berkaitan
Anak muda minat kaji seni bangsawan di alaf baruFeb 7, 2025 | 4:08 PM
Akademi seni tawar biasiswa bangsawan bagi belia selami seni warisanFeb 4, 2025 | 6:54 PM
biasiswaBANGSAWANseni melayuBELIA; SINGAPURA
