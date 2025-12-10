Selepas menjalani program biasiswa anjuran Opera Academy, penuntut tahun ketiga dalam Diploma Pengurusan Seni dan Teater di Politeknik Republic (RP), Ilya Qairyna Haminudin, 19 tahun, menanam azam untuk melakukan kajian ilmiah mengenai seni bangsawan di Nusantara.
Semangat itu semakin kukuh berikutan bimbingan dan pendidikan khusus yang diterimanya di Opera Academy, mendorong Ilya, yang sedang menanti majlis tamat pengajian pada April 2026, untuk lebih tekun mendalami seni tradisional, budaya serta bahasa Melayu.
