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Album ‘Orale’ buka ruang Pat Machima teroka warna baharu dalam muzik
Berani teroka rentak ‘reggaeton’, ‘dugem’, selain tampilkan rangkaian lagu duet bersama penggiat seni tempatan
Penyanyi rap tempatan, Pat Machima, menjadikan album sulung, ‘Orale’ sebagai ruang meneroka sisi baharu muziknya menerusi gabungan pelbagai rentak di luar acuan hip-hop. - Foto ihsan PAT MACHIMA
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Selepas beberapa kali tampil dengan lagu sendiri, keinginan menghasilkan karya yang lebih menyeluruh akhirnya mendorong penyanyi rap setempat, Pat Machima, atau nama sebenarnya Mohammad Al-Hafizd Safiee, melangkah ke fasa baharu menerusi pembikinan album sulung.
Album berjudul Orale, yang dihasilkan bersama pemuzik dan pencipta lagu tempatan, Amyr Abadawn, 43 tahun, itu dibangunkan hampir sepenuhnya daripada idea baharu, sekali gus menjadi ruang buat Pat, 42 tahun, keluar daripada zon selesa.
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