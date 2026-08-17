Tidak perlulah nak bebani fikiran dengan membaca satu per satu komen netizen di Instagram, YouTube atau TikTok.

Nanti anda akan sakit hati, bingit tidak tentu pasal atau tahu-tahu tergerak nak menjawab atau membalas komen yang dianggap tidak munasabah itu.

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hiburanaliff azizAINDPArtis SingapuraM. NASIR