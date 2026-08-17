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Artis, karyawan seni dibelenggu tekanan apabila sentiasa diintai warga siber
Dunia hiburan sarat kecaman, susulan pemilihan Aliff Aziz sebagai Sultan Mansur Shah dalam muzikal hingga lagu NDP dan filem AI pertama S’pura
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
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