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Sekilas Berita
Alfan Ryan tidak jadikan rupa ‘bonus’, tekad asah bakat nyanyian
Alfan Ryan tidak jadikan rupa ‘bonus’, tekad asah bakat nyanyian
Finalis ‘Anugerah 2026’ jadikan kritikan pedas pembakar semangat, akui pengalaman dalam pertandingan matangkan diri
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Foto BM oleh FANDY RAZAK
Foto MEDIACORP
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Alfan Ryan tidak jadikan rupa ‘bonus’, tekad asah bakat nyanyian
Pernah menerima kecaman penampilannya lebih menyerlah berbanding mutu nyanyian, finalis Anugerah 2026, Alfan Ryan, 20 tahun, memilih untuk tidak membalas kata-kata negatif yang dilemparkan padanya.
Sebaliknya, penyanyi muda itu menjadikan setiap kritikan sebagai pembakar semangat untuk memperbaiki kelemahan dan membuktikan kemampuannya di pentas pertandingan realiti nyanyian anjuran Mediacorp Suria itu.
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