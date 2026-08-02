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‘Janji manis’ jerat Izzan Adlan tertipu dalam industri muzik
‘Janji manis’ jerat Izzan Adlan tertipu dalam industri muzik
Penyertaan dalam ‘Anugerah 2026’, jadi buah tangan penyanyi ‘MehSini’ buat ibu tercinta
‘Janji manis’ jerat Izzan Adlan tertipu dalam industri muzik
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Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Pengalaman diperdaya oleh seorang individu berpengaruh dalam industri muzik tempatan menjadi titik perubahan buat penyanyi muda, Izzan Adlan.
Ketika itu, pada usia 17 tahun, beliau masih hijau dan belum sepenuhnya memahami selok-belok dunia seni.
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