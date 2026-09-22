Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Lembah Jaya, Selangor, yang juga merupakan seorang penyanyi ‘rap’, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad atau lebih mesra dikenali sebagai Altimet mendedahkan beliau mempunyai lebih 100 lagu dalam ‘arkibnya’ yang masih tidak dikeluarkan untuk didengari khalayak ramai.

Altimet turut tidak menolak kemungkinan, untuk mengeluarkan lagu itu kepada umum mengikut kesesuaian.

Beliau mengambil contoh, sebuah lagu baru ciptaan dan dendangannya bersama Adam Nuqris — seorang penyanyi muda yang mula menempa melalui laman Tiktok, berjudul ‘Pegang Tangan’ yang baru dikeluarkan pada Ogos.

Menurut Altimet yang terkenal dengan lagu seperti ‘Bunga’ dan ‘Amboi’, lagu ‘Pegang Tangan’ dikeluarkan susulan gesaan daripada beberapa rakannya, selepas mereka tersentuh hati mendengarnya.

“Mereka tersentuh mendengar lagu itu disebabkan ia pasal mak. Kalau macam usia saya, mak sudah semakin tua.

“Kawan-kawan saya berkata kita seperti harus bersiap sedia, mak kita tidak akan hidup selamanya.

“Mereka kata, ‘mat, kau kena keluarkan lagu ini’,” katanya dalam laman Harian Metro.

Mengulas lanjut, Altimet menjelaskan, koleksi lagu yang ditulis dan dirakam olehnya itu tidak terkandung dalam mana-mana album disebabkan faktor tertentu.

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“Ia tak masuk mana-mana album disebabkan tak sesuai.

“Kadang-kadang, ada lagu boleh dimuatkan dalam album dan ada yang tak boleh. Ia berdiri sendiri pun boleh juga.

“Saya rasa mungkin ia bergantung mengikut kesesuaian.

“Dari segi menjana pendapatan pun boleh juga sebab saya masih dapat pendapatan daripada royalti lagu dan sebagainya,” katanya.

Altimet juga berkongsi himpunan karya dalam arkibnya itu merupakan lebihan lagu yang dihasilkannya sebagai aktiviti mengisi waktu lapang.

“Saya tulis satu lagu setiap hari, jadi banyaklah.

“Saya ada satu ‘hard drive’ atau pemacu cakera keras di rumah untuk (simpan) lagu-lagu ini,” katanya.

Malah, beliau turut terbuka untuk memberikan lagu itu kepada mana-mana artis yang disifatkannya bersesuaian.

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