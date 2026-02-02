Amad bangkit semangat, ‘Mendewasa’ dengan karya sentuh jiwa
Pengguna Berdaftar
Amad bangkit semangat, ‘Mendewasa’ dengan karya sentuh jiwa
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
Penyanyi muda, Amad, tidak ingin terus-menerus dihantui peristiwa kelam sewaktu bertanding dalam program realiti anjuran Astro, ‘Talk To My Manager’, sebaliknya ingin memandang ke hadapan penuh harapan serta keyakinan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Mencipta nama dalam dunia seni pada usia muda pastinya tidak mudah.
Bagi Amad, atau nama sebenarnya, Ahmad Dayyan Saiful Anuar, 13 tahun, setiap cabaran dianggap sebagai langkah menuju pelangi selepas hujan.
Laporan berkaitan
Artis cilik harus diberi ruang santai, diasuh sedia tangani cabaranOct 27, 2025 | 5:30 AM
Siti Nurhaliza: Amad rebah bukan tertekan, ada hal luar dugaanOct 13, 2025 | 9:25 PM