Lebih tiga dekad namanya cukup sinonim dengan irama dangdut.

Bagaimanapun, siapa sangka genre yang mengangkat nama penyanyi dangdut yang disegani di Malaysia, Amelina, atau nama sebenarnya, Norazlina Amir Sharipuddin, pada asalnya bukanlah haluan seni yang dirancangnya?

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