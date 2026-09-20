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Amelina ‘asyik’ dalam irama dangdut, nama masih mekar selepas tiga dekad
Amelina ‘asyik’ dalam irama dangdut, nama masih mekar selepas tiga dekad
Bukan sekadar ‘goyangan’, Ratu Dangdut M’sia serlah pembawaan lagu dan identiti kuat sebagai penangan muzik
Foto INSTAGRAM AMELINA AMIR
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Amelina ‘asyik’ dalam irama dangdut, nama masih mekar selepas tiga dekad
Lebih tiga dekad namanya cukup sinonim dengan irama dangdut.
Bagaimanapun, siapa sangka genre yang mengangkat nama penyanyi dangdut yang disegani di Malaysia, Amelina, atau nama sebenarnya, Norazlina Amir Sharipuddin, pada asalnya bukanlah haluan seni yang dirancangnya?
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