Penyanyi dan bekas peserta Akademi Fantasia Musim Kesembilan, Amir Jahari, akur terkena ‘gangguan’ dan dikatakan punca rezekinya tersekat. - Foto INSTAGRAM AMIR JAHARI MUZIK

Amir Jahari bangkit semula selepas harungi kehidupan penuh haru-biru Penyanyi lagu ‘Hasrat’ cari wang saku hasil persembahan di jalanan

Bak kekata, ‘tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu’, begitulah gambaran permulaan kembara seni penyanyi Malaysia, Amir Jahari, ketika menyertai program realiti, Akademi Fantasia Musim Kesembilan (AF9) pada 2011.

Amir, atau nama sebenarnya, Mohamad Amirullah Jahari, 33 tahun, tidak pernah berhasrat pun mencuba nasib dalam program realiti nyanyian kegilaan ramai itu.

Malah, beliau pun sebenarnya hampir tidak hadir ke sesi uji bakat.

Komposer dan penyanyi asal Kuching, Sarawak, Malaysia itu sekadar hadir menemankan seorang teman baiknya, yang dipanggil Wan.

“Pada pagi uji bakat itu, saya sedang sibuk membersihkan halaman kediaman kami dan buat kerja rumah.

“Saya lihat Abang Wan bersiap-siap segak sebelum dia mengajak saya menemaninya ke uji bakat AF9.

“Saya tolak dua kali ajakannya, namun beralah kali ketiga dengan permintaan untuk menemani dia.

“Adab hormat yang lebih tua, saya akur dan ikut saja,” kata Amir dalam laman web Harian Metro.

Penyanyi lagu Hasrat itu akhirnya ‘terjebak’ juga mencuba nasib apabila sudah alang-alang berada di lokasi uji bakat AF9.

Lebih mengejutkan lagi, rupanya rezeki menyebelahi Amir sehingga berjaya melewati semua pusingan.

“Tidak sangka, Abang Wan pula yang tidak lepas dan saya berjaya kesemua pusingan.

“Memang sampai lewat malam kena tunggu semua proses selesai dan hanya bertemankan kru penerbitan di sana,” katanya lagi.

Selain Amir, AF9 turut disertai penyanyi lain seperti Hazama, Ayda Jebat, Nera, Erul Samah, Fina Jebat, Kay, Afif, Raqib, Lena Haidir, Azri, Mika, Eka, dan Laika.

Bagaimanapun, Amir tersingkir pada minggu ketiga bersama penyanyi sekali gus pelakon, Ayda Jebat.

Sisi kehidupan peribadi Amir bukanlah seindah orang lain, sebelum dan selepas AF9.

Selama satu setengah tahun, beliau menetap di rumah wakaf Zawiyah di Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

Beliau yang menuntut di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) ketika itu, terpaksa mencari tempat berteduh sewaktu cuti semester.

Mujurlah, Wan yang menawarkan beliau tinggal di rumah wakaf Zawiyah.

Tidak berkemampuan menyewa bilik di mana-mana, Amir tidak berfikir panjang untuk menerima pelawaan itu.

Seboleh-bolehnya, beliau berusaha berdikari tanpa bergantung dengan keluarga di kampung halaman.

“Nak balik Sarawak, saya memang tiada duit beli tiket penerbangan dan enggan menyusahkan orang tua.

“Mujur teringat Abang Wan yang memang sudah cakap awal-awal, apa-apa pun cari dia.

“Saya memang tak sangka rupanya tempat tinggal itu ialah rumah wakaf.

“Alhamdulillah, ramai juga orang Sarawak yang menumpang di sana selain warga negara asing seperti dari Pakistan. Jadi, tidaklah rasa janggal,” cerita Amir.

Di sebalik itu, Amir bersyukur ada hikmahnya juga beliau tinggal di situ kerana hari-harinya diisi dengan banyak kegiatan kerohanian atau tarekat.

Baginya, rumah itulah yang menjadi saksi permulaan hidupnya mengorak langkah sebagai anak seni.

Pada masa sama, anak keempat dalam keluarga enam beradik itu, turut mencari wang saku dengan mengadakan ‘busking’ atau persembahan di jalanan, di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur.

Rutinnya sebagai pemuzik jalanan bermula daripada jam 5 petang hingga 5 pagi.

Bagaimanapun, pemenang Anugerah Juara Lagu 38 (AJL 38) itu bukan saja menempuh pengalaman ‘kais pagi makan pagi, kais petang makan petang’, malah diuji masalah kesihatan mental yang memberi kesan kepada keluarganya.

Bermula 2018, Amir memutuskan bergerak sendiri tanpa pengurus kerana mahu berdikari, selain berniat mencabar diri untuk memulakan hala tuju baru, baik dalam hidup mahupun kerjaya.

“Saya ‘berpisah’ dengan pengurus dengan hasrat mahu memulakan lembaran baru dalam karier seni. Tapi ternyata, ia agak susah kerana saya tidak kenal ramai orang dalam industri.

“Perlahan-lahan, saya minta pertolongan kenalan untuk mula hasilkan album kedua pada 2018.

“Saya akui memang kehilangan arah kerana sebelum itu, segalanya bekas pengurus yang buat,” ujar Amir.

Perjalanannya yang tidak indah dek pendapatan tidak menentu sekali gus fikiran kacau dan hidup haru-biru, akhirnya memaksa Amir kembali sebagai pemuzik jalanan demi sesuap nasi.

“Sebelum mula membuat album kedua, setahun juga saya tiada persembahan.

“Ketika itu memang saya tersepit dengan hutang banyak, tambahan lagi sudah ada anak pertama dan nak beli lampin pun tiada duit.

“Selepas keluar pengurusan, saya kembali busking di sekitar Kuala Lumpur dan hasil pendapatan dapatlah beli keperluan.

“Keadaan hidup memang susah sampai akaun tiada duit dan beli beras pun guna duit syiling,” kata Amir.

Amir mendedahkan sekitar tempoh itu juga kesihatan mentalnya semakin merosot.

Perkara itu pun pernah dikongsinya sebelum ini, sehingga perlu mendapatkan pakar psikiatri.

Namun begitu, sebelum Aidilfitri 2025, beliau mendapat tahu hal yang sangat mengejutkan daripada seorang ustaz dan baru mengetahui punca pintu rezekinya tertutup.

“Ustaz itu mengatakan sebenarnya saya terkena ‘gangguan’ dan mungkin antara penyebab masalah kesihatan mental saya. Saya sebenarnya tak percaya hal-hal sebegitu.

“Saya pun cuma dapatkan bantuan ustaz pada 2024 selepas menang AJL.

“Itupun selepas dipaksa seseorang individu yang menyedari ada sesuatu tak kena pada diri saya.

“Baru saya tahu pada 2024, ada individu yang kurang senang terhadap saya sejak 2013 lagi. Begitu lama saya berada dalam ‘gangguan’ itu,” ungkapnya.

Menurut Amir, bantuan ustaz terbabit banyak menyelamatkannya terutama daripada segi rezeki sehingga kembali merasakan banyak kesenangan kala ini.

“Tolak tepi rezeki kemenangan di AJL, kalau ikutkan selepas Mei tahun ini (2025), barulah saya dapat rasa pintu rezeki semakin luas.

“Atas bantuan ustaz itulah, kini keadaan saya jadi lebih baik.