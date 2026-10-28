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Sekilas Berita
Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuah
Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuah
Kesempitan hidup ajar erti tabah, kini diiktiraf bagi Anugerah Industri Muzik 25 menerusi lagu ‘Cenderamaya’ ciptaan bersama Jamilah Abu Bakar, dan Irena Taib
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Foto ihsan AMNI MUSFIRAH
Foto ihsan AMNI MUSFIRAH
Oct 28, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuah
Perjalanan seni penyanyi dan komposer Singapura, Amni Musfirah, diwarnai pelbagai cabaran sebelum beliau berjaya menempa nama dalam industri muzik.
Apatah lagi ketika pandemik Covid-19 apabila peluang dalam industri seni semakin terbatas sehingga Amni, atau nama sebenarnya, Amni Musfirah Abdul Rashid, 32 tahun, hanya meraih pendapatan sekitar $200 setahun.
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