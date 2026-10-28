Perjalanan seni penyanyi dan komposer Singapura, Amni Musfirah, diwarnai pelbagai cabaran sebelum beliau berjaya menempa nama dalam industri muzik.

Apatah lagi ketika pandemik Covid-19 apabila peluang dalam industri seni semakin terbatas sehingga Amni, atau nama sebenarnya, Amni Musfirah Abdul Rashid, 32 tahun, hanya meraih pendapatan sekitar $200 setahun.