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Sekilas Berita
Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUS
Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUS
Pensyarah bahasa Melayu, Dr Zulfati Izazi Zulkifli, warisi kecintaan terhadap bahasa, hasil perkongsian ilmu bapa sejak kecil
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Foto ihsan ZULFATI IZAZI ZULKIFLI
Foto ihsan ZULFATI IZAZI ZULKIFLI
Foto ihsan ZULFATI IZAZI ZULKIFLI
Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUS
Sewaktu kecil, pensyarah bahasa Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Zulfati Izazi Zulkifli, pernah menyimpan hasrat untuk mengikut jejak langkah bapanya, yang juga pelakon veteran Malaysia, Zulkifli Ismail, dalam dunia lakonan.
Membesar dalam persekitaran seni dan pernah merasai sendiri pengalaman berlakon, beliau membayangkan kemungkinan membina kerjaya dalam bidang sama apabila dewasa.
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