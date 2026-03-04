SPH Logo mobile
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Bekas pegawai polis, Yusoff Rasid, serlah bakat dalam ‘Berani Lakon!’
Mar 4, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

yusoff rasid, pempengaruh
Pempengaruh, Yusoff Rasid, tidak menyangka kandungan sketsa berbahasa Melayu puitis yang dimuat naik di laman TikTok miliknya mendapat sambutan hangat daripada masyarakat di Singapura dan Malaysia. - Foto INSTAGRAM YUSOFF RASID

Ramai mungkin mengenali pempengaruh popular, Yusoff Rasid, melalui lakonan sketsa berbahasa Melayu puitis yang disampaikan dengan personaliti yang memikat, seolah-olah mengajak netizen mengimbau kembali zaman kegemilangan filem seniman agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, di laman media sosial.

Kandungan beliau biasanya diawali dengan frasa, “In Malay, we don’t say… (Dalam pepatah Melayu, kami tidak kata), kini cukup melekat dalam ingatan masyarakat Singapura, apatah lagi disampaikan dengan suara ikonik Yusoff, bak jejaka Melayu terakhir itu.

