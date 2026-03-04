Bahasa Melayu puitis pempengaruh curi perhatian anak muda
Pengguna Berdaftar
Bahasa Melayu puitis pempengaruh curi perhatian anak muda
Bekas pegawai polis, Yusoff Rasid, serlah bakat dalam ‘Berani Lakon!’
Mar 4, 2026 | 5:30 AM
Pempengaruh, Yusoff Rasid, tidak menyangka kandungan sketsa berbahasa Melayu puitis yang dimuat naik di laman TikTok miliknya mendapat sambutan hangat daripada masyarakat di Singapura dan Malaysia. - Foto INSTAGRAM YUSOFF RASID
Ramai mungkin mengenali pempengaruh popular, Yusoff Rasid, melalui lakonan sketsa berbahasa Melayu puitis yang disampaikan dengan personaliti yang memikat, seolah-olah mengajak netizen mengimbau kembali zaman kegemilangan filem seniman agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, di laman media sosial.
Kandungan beliau biasanya diawali dengan frasa, “In Malay, we don’t say… (Dalam pepatah Melayu, kami tidak kata), kini cukup melekat dalam ingatan masyarakat Singapura, apatah lagi disampaikan dengan suara ikonik Yusoff, bak jejaka Melayu terakhir itu.
Laporan berkaitan
Pencipta kandungan seram sahut cabaran baru dalam dunia lakonanFeb 4, 2026 | 5:30 AM
Rarah Haermie atasi duka hilang insan tersayang, ‘berani lakon’ watak jenakaJan 14, 2026 | 5:30 AM