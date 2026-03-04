Ramai mungkin mengenali pempengaruh popular, Yusoff Rasid, melalui lakonan sketsa berbahasa Melayu puitis yang disampaikan dengan personaliti yang memikat, seolah-olah mengajak netizen mengimbau kembali zaman kegemilangan filem seniman agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, di laman media sosial.

Kandungan beliau biasanya diawali dengan frasa, “In Malay, we don’t say… (Dalam pepatah Melayu, kami tidak kata), kini cukup melekat dalam ingatan masyarakat Singapura, apatah lagi disampaikan dengan suara ikonik Yusoff, bak jejaka Melayu terakhir itu.