‘Bapa borek, anak rintik’, Izzat Yusoff sokong minat anak dalam bidang seni
Teroka sisi syahdu di sebalik kerja pembersihan trauma demi jayakan watak Afnan dalam ‘Cuci’
Mar 23, 2026 | 5:30 AM
Pelakon Izzat Yusoff (kiri) tidak halang anak, Danish Aswad (kanan), ceburi bidang hiburan. - Foto INSTAGRAM IZZAT YUSOFF
Kenangan ketika membuat lawatan bagi proses pembersihan trauma di sekitar Braddell meninggalkan pengalaman deria yang sukar digambarkan dengan kata-kata oleh pengarah, penerbit, dan pelakon tempatan, Izzat Yusoff.
Lawatan itu bertujuan memberi pemahaman lebih mendalam tentang proses pembersihan trauma bagi menjayakan watak Afnan, yang menjalankan pembersihan trauma dan memiliki syarikat perkhidmatan pembersihan trauma sendiri, Cuci Success Services (CSS), dalam drama Mediacorp Suria, Cuci.
