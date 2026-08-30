Hubungan bakat muda, Chariska Diva Anugrah, dengan program adu bakat setempat, Anugerah, sebenarnya bermula sebelum dirinya dilahirkan lagi.

Ketika ibunya yang juga Juara Anugerah 2003, Eka Mairina, kini 48 tahun, menyertai pertandingan itu, Chariska masih berada dalam kandungan.