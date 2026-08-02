Di sebalik persembahan yang menghiburkan, kerjaya sebagai penyanyi kelab malam sering dibayangi pelbagai tanggapan dan stigma masyarakat.

Ada yang menganggap pekerjaan itu tidak mempunyai masa depan, malah ada juga yang memandang serong terhadap individu yang memilih mencari rezeki di pentas hiburan malam.