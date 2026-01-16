SPH Logo mobile
Hiburan
Bunga-bunga cinta irama Air Supply mekar, segar bugar meski 50 tahun berlalu

Kumpulan asal Australia pukau penonton dengan muzik malar segar, lirik puitis mempesona
air supplymuzikkumpulan
Jan 16, 2026 | 5:30 AM
Russell Hitchcock, Graham Russell, Air Supply
Kumpulan romantis Air Supply, Russell Hitchcock (kanan) dan Graham Russell, menggegarkan pentas di Sands Grand Ballroom, Marina Bay Sands (MBS), pada 4 Januari 2026, sekali gus membawa peminat menyelami nostalgia lagu-lagu cinta klasik dari era 1980-an hingga 1990-an. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Legasi 50 tahun atau ‘Jubli Emas’ muzik romantis duo terkenal asal Australia, Air Supply, pasti sukar luput daripada ingatan peminat mereka yang dewasa dengan lagu mabuk cinta seperti, Even The Nights Are Better, Lost In Love dan Every Woman In The World.

Meskipun sudah dimamah usia, anggota Air Supply, Graham Russell, 75 tahun, dan Russell Hitchcock, 76 tahun, masih lagi ligat mengembalikan nostalgia penonton di pentas Sands Grand Ballroom, Pusat Konvensyen Marina Bay Sands pada 4 Januari.

