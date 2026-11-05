Pelakon dan penyanyi, Danny X-Factor, sanggup membeli kenderaan pelbagai guna (MPV) baharu, Mitsubishi Xpander, bagi memastikan keselesaan penumpang yang menggunakan khidmatnya sebagai pemandu e-hailing (akereta sewa privet).

Danny, atau nama sebenarnya, Mohd Kardanie Anwa, 46 tahun, yang juga anggota kumpulan X-Factor, berkata beliau membeli kenderaan tujuh tempat duduk itu sekitar Ogos, kerana ruangnya yang luas dan lebih selesa untuk penumpang, terutama bagi perjalanan jauh.

“Buat masa sekarang, saya terpaksa memperlahankan kerjaya lakonan kerana mahu memberi tumpuan kepada perjalanan semula kumpulan X-Factor dalam bidang nyanyian selepas melancarkan lagu baharu, Walu-Walu pada Jun.

“Bagaimanapun, saya masih aktif sebagai pemandu e-hailing dengan memberi tumpuan kepada perjalanan mengambil dan menghantar penumpang dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ke ibu kota.

“Hampir 10 tahun menjadi pemandu e-hailing sejak 2017, saya masih seronok dan menganggap pekerjaan ini cukup menenangkan.

“Saya tidak pernah menganggap pekerjaan ini sebagai ‘downgrade’ (turun taraf), malah benar-benar menikmati setiap pengalaman sebagai pemandu e-hailing.

“Jika saya memandu e-hailing dari pagi hingga malam selama tiga hingga empat hari, alhamdulillah, pendapatan yang diperoleh cukup berbaloi.

“Kalau rajin mengambil penumpang, saya mampu meraih antara RM300 ($94.29) dengan RM400 sehari,” katanya dalam laman Harian Metro.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Aplikasi AntiScam Pango, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis mesej dan mengesan perbualan yang mencurigakan secara langsung, GovTech, Google DeepMind, penipuan

Aplikasi baharu GovTech-Google DeepMind kesan potensi penipuan melalui analisis mesej

Nov 4, 2026 | 7:07 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

Zaqy: Pelaburan pendidikan Islam hingga universiti diharap lahir asatizah

Nov 4, 2026 | 7:30 PM
Calon Demokrat, Dr Abdul El-Sayed, bersalaman dengan penyokong selepas mengisytiharkan kemenangan dalam pilihan raya Dewan Senat Amerika Syarikat (AS) di The Department at Hudson’s, Detroit, Michigan, pada awal pagi 4 November.

El-Sayed sifatkan kemenangan Senat AS sebagai penghormatan terbesar

Nov 4, 2026 | 3:37 PM
Calon Demokrat, Dr Abdul El-Sayed, bersama isterinya, Cik Sarah Jukaku, meraikan kemenangan dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat (AS) di Detroit, Michigan, pada 4 November 2026. Dr El-Sayed, seorang doktor perubatan berketurunan Mesir, mencipta sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih ke Dewan Senat Amerika selepas menewaskan calon Republikan, Encik Mike Rogers, meskipun berdepan serangan terhadap agama dan pendirian politiknya sepanjang kempen.

El-Sayed muncul pemimpin Islam pertama dipilih sebagai Senator AS

Nov 4, 2026 | 7:59 PM
Pesta buku, ‘Book Street Singapore’, dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam setiap hari hingga 8 November.

Pesta buku di VivoCity tawar pilihan lebih 1,200 judul SingLit, sesi bercerita

Nov 4, 2026 | 2:20 PM
Penulis turut mendokumentasikan pembelajaran anaknya, Hamzah Mohammad Hanafi, dengan mengambil gambar atau video. Setiap kali telefon bijak dikeluarkan untuk memetik gambar, tumpuan penulis dan anaknya sama-sama terganggu.

Kurangkan rakam gambar murid agar guru prasekolah boleh tumpu mengajar

Nov 5, 2026 | 5:30 AM
bimbingan mentor, pelajar ITE, jurutera mekanikal

Bimbingan mentor suntik keyakinan pelajar ITE kejar impian jadi jurutera

Oct 30, 2026 | 5:38 PM
kongres AS

Pilihan raya pertengahan penggal AS: Trump berdepan risiko hilang penguasaan Kongres

Oct 28, 2026 | 12:48 PM
 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merekodkan sebanyak 4,289 kes salah laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, termasuk kes yang berlaku di asrama sekolah

4,289 kes salah laku buli di M’sia direkod dari Mac hingga Ogos 2026

Oct 14, 2026 | 2:31 PM
Pada 6 Ogos, kira-kira 3.55 pagi, seorang lelaki yang memandu kereta yang telah dibatalkan pendaftarannya menyebabkan kematian seorang pekerja stesen minyak di Upper Changi Road North.

Sekilas perbahasan Rang Undang-Undang Pengangkutan Darat dan Perkara Berkaitan

Oct 7, 2026 | 8:36 PM

Mengulas perkembangan kumpulan X-Factor, Danny berkata aktiviti seni mereka masih berjalan lancar, namun persembahan nyanyian hanya tertumpu pada hujung minggu memandangkan setiap anggota mempunyai kerjaya tetap masing-masing.

Selain Danny, kumpulan X-Factor yang pernah dibimbing trio adik-beradik KRU turut dianggotai Zachery Francis Ubu (Zach), 49 tahun; Syed Affendi Syed Ibrahim (Fendi), 49 tahun; Irwan Shah Azhar (Shah), 48 tahun; dan Faizal Ezuan Esha (Jim), 44 tahun.

Kumpulan itu pernah mencipta nama menerusi lagu terkenal seperti Sehangat Api, 7251364, Tak Sanggup, Percayalah dan Tiada Sesempurnamu.

“Jadi, kami saling menghormati kelapangan masa masing-masing yang ada kerja tetap dan sudah berkeluarga.

“Apatah lagi, kemunculan semula X-Factor dalam industri untuk memeriahkan serta mewarnai bersama bakat-bakat baharu, itu sahaja.

“Dari segi populariti, kami sudah pernah merasainya pada hujung era 1990-an dulu.

“Sekarang, X-Factor tampil hanya untuk menghiburkan peminat-peminat yang masih menyokong serta menyukai lagu-lagu kami,” ujarnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Konsert Elite bakar semangat X-Factor kembali selepas 20 tahun menyepiJun 14, 2026 | 5:30 AM
Syafinaz pernah lari rumah demi cita-cita jadi pemuzikNov 5, 2026 | 11:33 AM
Aina Abdul buru impian di pentas antarabangsa ‘Eurovision Asia 2026’Nov 4, 2026 | 5:30 AM
Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuahOct 28, 2026 | 5:30 AM
kumpulanMALAYSIApenyanyi