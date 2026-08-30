Penyanyi tempatan, Eka Mairina, pernah melalui sendiri tekanan dan debaran di pentas adu bakat tempatan, Anugerah, sehingga muncul juara pada 2003.

Lebih dua dekad kemudian, penyanyi tempatan, Eka Mairina, kembali dihimpit rasa gementar.

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