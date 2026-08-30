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Eka Mairina lebih berdebar lihat anak sulung bertanding dalam ‘Anugerah 2026’
Selain turun padang sokong Chariska Diva Anugrah kejar impian seni, juara ‘Anugerah 2003’ buka gerai makanan Indo di NYP
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Penyanyi tempatan, Eka Mairina, pernah melalui sendiri tekanan dan debaran di pentas adu bakat tempatan, Anugerah, sehingga muncul juara pada 2003.
Lebih dua dekad kemudian, penyanyi tempatan, Eka Mairina, kembali dihimpit rasa gementar.
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