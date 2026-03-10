Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelakon pengalaman, Faizal Hussein, menekankan penglibatannya dalam drama ‘Walid’ yang distrim di Viu, lebih bermakna kerana mampu menyampaikan mesej kepada penonton. - Foto INSTAGRAM FAIZAL HUSSEIN

Walaupun drama bersiri, Walid mungkin tidak sepopular drama Bidaah yang ditayangkan pada 2025, pelakon berpengalaman, Faizal Hussein, atau nama sebenarnya, Mohd Faizal Hussein, menekankan penglibatannya dalam projek itu lebih bermakna kerana mampu menyampaikan mesej kepada penonton.

Drama arahan Pali Yahya itu, yang juga sekuel pada Bidaah, diterbitkan Rumah Karya Citra dan ditayangkan secara eksklusif di penstriman Viu, sejak 26 Februari.

Selain Faizal, drama memuatkan 12 episod itu turut dibintangi Aqasha, Datuk A Tamimi Siregar, Marisa Yasmin, Vanidah Imran serta bintang Indonesia, Olla Ramlan.

“Alhamdulillah, setakat ini, baru tayangan untuk episod kedua.

“Kita kena tunggu hingga episod seterusnya dan saya harap cerita ini akan naik hingga pada penghujung episod nanti.

“Mungkin cerita ini tidak akan menjadi fenomena lagi tapi ia tetap menyajikan jalan cerita yang lebih menarik dan ia terpulang pada penerimaan penonton.

“Kalau mengikut jalan ceritanya dan cara penulis skrip (Erma Fatima) menggarap kesinambungan cerita ini, saya rasa ia akan menarik minat penonton sebab ada pembabitan dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia,” kata Faizal, 58 tahun, dalam laman Harian Metro.

Ditanya lanjut mengenai respons peminat, Faizal berkongsi mereka sebenarnya sudah menantikan kesinambungan cerita Bidaah.

“Namun, apabila judulnya diubah menjadi Walid, peminat agak terkejut dan tertanya-tanya: ‘Mengapa bukan Bidaah 2 dan mengapa pula diberi judul, Walid?’

“Bagi saya pula, apabila judul drama itu ditukar kepada Walid, tentunya jalan cerita akan berkisarkan mengenai watak Walid iaitu, macam mana Walid diselamatkan dan menyambung kesinambungannya untuk menunggang agama itu.

“Jadi siapa yang menolongnya itulah yang akan membuatkan jalan cerita itu menjadi lebih menarik pada episod seterusnya,” katanya lagi.

Menyentuh tentang penerimaan pelakon itu terhadap kecaman netizen pula, Faizal akur memang ada beberapa babak yang akan mengundang respons negatif kerana memang tertulis dalam skrip siri Walid.

Bagaimanapun, pelakon filem Gila-Gila Remaja itu tidak membaca komen mahupun kecaman daripada netizen membabitkan naskhah Walid, terutamanya di laman Threads.

“Saya juga mengelak dari membaca komen negatif kerana ia tidak memberi kesan apa-apa pun pada saya.