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Filem Indonesia kembali bermaya dengan isu dekat di hati Gen Z
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Filem Indonesia kembali bermaya dengan isu dekat di hati Gen Z
Kebangkitan luar biasa karya pelbagai genre boleh jadi cetusan kreatif karyawan filem di S’pura
Filem Indonesia kembali bermaya dengan isu dekat di hati Gen Z
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Jun 22, 2026 | 5:30 AM
Seorang teman dari Jakarta menceritakan kepada saya bagaimana dua anak remajanya kini begitu terpaut menonton filem Indonesia yang membanjiri pasaran, baik di pawagam mahupun menerusi wadah penstriman.
Mereka kurang condong menonton filem Hollywood ataupun Korea, seperti kebiasaan penonton Asia Tenggara termasuk di Singapura sendiri.
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