Seorang teman dari Jakarta menceritakan kepada saya bagaimana dua anak remajanya kini begitu terpaut menonton filem Indonesia yang membanjiri pasaran, baik di pawagam mahupun menerusi wadah penstriman.

Mereka kurang condong menonton filem Hollywood ataupun Korea, seperti kebiasaan penonton Asia Tenggara termasuk di Singapura sendiri.

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