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Sekilas Berita
Henny Hanip harap ‘Anugerah’ Nada terus bersinar, kekal fokus di pentas akhir
Henny Hanip harap ‘Anugerah’ Nada terus bersinar, kekal fokus di pentas akhir
Peserta ‘D’Academy Asia’ (Musim Pertama) ingin puteri sulung buru cita-cita terkandas
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Foto BM oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Foto BM oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Henny Hanip harap ‘Anugerah’ Nada terus bersinar, kekal fokus di pentas akhir
Sedekad lalu, penyanyi dangdut tempatan, Henny Hanip, terpaksa menahan rindu terhadap anak yang ditinggalkan di Singapura demi mengejar impian di pentas pertandingan, D’Academy Asia (musim pertama) di Indonesia, pada 2015.
Sebagai wakil pertama Singapura dalam pertandingan nyanyian dangdut serantau itu, Henny, 46 tahun, berjaya menempatkan diri dalam 10 peserta terbaik.
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