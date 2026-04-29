Imranul Effendy korban minat tari demi fokus lakonan
Apr 29, 2026 | 3:30 PM
Imranul Effendy kini dalam fasa meneroka bakat bagi mencari kekuatan dalam bidang lakonan. - Foto INSTAGRAM IMRANUL EFFENDY
KUALA LUMPUR: Pelakon baru yang kian mencuri perhatian, Imranul Effendy, mengakui sanggup mengorbankan minat mendalam terhadap tarian demi memberi fokus sepenuhnya dalam bidang lakonan.
Imranul, 27 tahun, berkata keputusan itu bukan mudah memandangkan beliau aktif dalam dunia tarian hampir enam tahun selain pernah meraih pelbagai pencapaian membanggakan.
Laporan berkaitan
Aisha Retno mahu sertai sesi uji bakat Puteri Gunung LedangApr 22, 2026 | 5:44 PM