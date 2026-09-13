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Sekilas Berita
Izzue Islam tawan hati peminat dengan sesi ‘live’ harian di TikTok
Izzue Islam tawan hati peminat dengan sesi ‘live’ harian di TikTok
Sibuk bina komuniti di alam maya; bakal terlibat dalam telefilem romantik S’pura
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Foto ihsan IZZUE ISLAM
Foto ihsan IZZUE ISLAM
Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Izzue Islam tawan hati peminat dengan sesi ‘live’ harian di TikTok
Sedang ramai daripada kita sedang beristirahat atau tidur selepas melakukan kegiatan seharian, pelakon dan pengacara Malaysia, Izzue Islam, pula giat menghiburkan penonton menerusi siaran langsung atau ‘live’ di akaun TikTok pada lewat malam hingga dinihari.
Daripada nyanyian, melakukan cabaran tarian hingga berinteraksi dengan penonton menerusi jenaka spontannya, Izzue atau nama sebenarnya Muhammad Izzul Islam Mazlan, 36 tahun, berjaya menarik perhatian ramai penonton hampir setiap hari.
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