2025 mencatat sejarah dalam kerjaya penyanyi serta penulis lagu berusia 27 tahun iaitu, Zalelo atau nama sebenarnya, Afrah Athasha Aman Shah, apabila berhasil meraih anugerah Lagu Tema Terbaik, bagi lagu Bebas, pada Anugerah Kreatif Akademi Asia (AACA) 2025.
Lagu hasil ciptaan Zalelo, dibantu oleh komposer serta penerbit lagu Bebas, Andy Gan, merupakan runut bunyi (OST) bagi drama bersiri Mediacorp Suria, Korban (Musim Kedua), yang telah menamatkan siaran pada 3 Julai (2025).
