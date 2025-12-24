SPH Logo mobile
Karya Zalelo terbang ‘Bebas’, diiktiraf di peringkat dunia

Runut bunyi bagi drama ‘Korban’ (Musim Kedua), terima anugerah Lagu Tema Terbaik pada Anugerah Kreatif Akademi Asia 2025
Dec 24, 2025 | 5:30 AM
Zalelo, Afrah Athasha, Anugerah Kreatif Akademi Asia, AACA
2025 mencatat sejarah dalam kerjaya seni Zalelo, yang berhasil memenangi anugerah Lagu Tema Terbaik pada Anugerah Kreatif Akademi Asia (AACA), buat julung-julung kalinya. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

2025 mencatat sejarah dalam kerjaya penyanyi serta penulis lagu berusia 27 tahun iaitu, Zalelo atau nama sebenarnya, Afrah Athasha Aman Shah, apabila berhasil meraih anugerah Lagu Tema Terbaik, bagi lagu Bebas, pada Anugerah Kreatif Akademi Asia (AACA) 2025.

Lagu hasil ciptaan Zalelo, dibantu oleh komposer serta penerbit lagu Bebas, Andy Gan, merupakan runut bunyi (OST) bagi drama bersiri Mediacorp Suria, Korban (Musim Kedua), yang telah menamatkan siaran pada 3 Julai (2025).

zalelopenyanyiSingapuraanugerahAntarabangsa
