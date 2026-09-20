Ketika namanya sedang ‘meletup’, Ratu Dangdut Malaysia, Amelina memilih untuk meninggalkan pentas dan mengetepikan populariti demi membesarkan enam orang anak.

Kini, selepas mereka beranjak dewasa, Amelina, atau nama sebenarnya, Norazlina Amir Sharipuddin, 52 tahun, kembali menumpukan perhatian kepada kerjaya seni yang pernah dikorbankannya demi keluarga.