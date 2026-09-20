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Sekilas Berita
Kasih ibu korbankan ‘glamor’, kini tanam azam baru dalam seni
Kasih ibu korbankan ‘glamor’, kini tanam azam baru dalam seni
Hati Amelina terus ‘berlabuh’ di S’pura, bakal santuni peminat menerusi acara kenal suai pada 10 Okt
Foto INSTAGRAM AMELINA AMIR
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kasih ibu korbankan ‘glamor’, kini tanam azam baru dalam seni
Ketika namanya sedang ‘meletup’, Ratu Dangdut Malaysia, Amelina memilih untuk meninggalkan pentas dan mengetepikan populariti demi membesarkan enam orang anak.
Kini, selepas mereka beranjak dewasa, Amelina, atau nama sebenarnya, Norazlina Amir Sharipuddin, 52 tahun, kembali menumpukan perhatian kepada kerjaya seni yang pernah dikorbankannya demi keluarga.
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