Dua generasi penyanyi daripada sebuah keluarga seni, iaitu (dari kiri) pasangan suami isteri, Syamel dan Ernie Zakri, bersama ibu dan bapa saudara Ernie, Ziana Zain serta Anuar Zain, bakal bergabung menggegarkan pentas ‘Empat Live in Singapore’ di Teater The Star pada 26 September ini. - Foto INSTAGRAM ZIANA ZAIN