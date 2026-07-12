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Trivia tentang ‘Empat’
Trivia tentang ‘Empat’
Trivia tentang ‘Empat’
Dua generasi penyanyi daripada sebuah keluarga seni, iaitu (dari kiri) pasangan suami isteri, Syamel dan Ernie Zakri, bersama ibu dan bapa saudara Ernie, Ziana Zain serta Anuar Zain, bakal bergabung menggegarkan pentas ‘Empat Live in Singapore’ di Teater The Star pada 26 September ini. - Foto INSTAGRAM ZIANA ZAIN
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Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Sebelum tirai konsert Empat Live in Singapore dibuka di Teater The Star pada 26 September ini, apa kata kenali beberapa fakta menarik mengenai empat penyanyi sekeluarga iaitu pasangan adik-beradik Anuar Zain dan Ziana Zain, serta anak saudara mereka, Ernie Zakri bersama suaminya, Syamel, yang bakal menghiburkan peminat dengan lagu terkenal masing-masing.
ANUAR ZAIN
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