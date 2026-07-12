Sebelum tirai konsert Empat Live in Singapore dibuka di Teater The Star pada 26 September ini, apa kata kenali beberapa fakta menarik mengenai empat penyanyi sekeluarga iaitu pasangan adik-beradik Anuar Zain dan Ziana Zain, serta anak saudara mereka, Ernie Zakri bersama suaminya, Syamel, yang bakal menghiburkan peminat dengan lagu terkenal masing-masing.

ANUAR ZAIN

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