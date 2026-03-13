SPH Logo mobile
Lagu ‘Lebaran Bersinar’ Rudy Djoe sentuhan irama bosa nova

Hiburan
Pengguna Berdaftar

rudy djoeLagu Rayabossa nova
Mar 13, 2026 | 5:30 AM
HARYANI ISMAIL
HARYANI ISMAIL

Rudy Djoe, Lebaran Bersinar
Rudy Djoe mendapat ilham mencipta lagu Raya berirama bosa nova, ‘Lebaran Bersinar’, selepas mendengar lagu bosa nova klasik yang mengasyikkan, No More Blues, ciptaan komposer Brazil, Antonio Carlos Jobim. - Foto ihsan RUDY DJOE

Sambil menghirup kopi ‘ireng’ atau hitam, anak seni Singapura, Rudy Djoe, membiarkan jiwanya ‘tenggelam’ dalam lagu berentak bosa nova klasik yang mengasyikkan, No More Blues, ciptaan komposer Brazil, Antonio Carlos Jobim.

Namun, hatinya terdetik ingin bereksperimen dengan irama bosa nova bagi sebuah lagu Hari Raya, Lebaran Bersinar, pada Disember 2025.

