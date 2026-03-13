Lagu ‘Lebaran Bersinar’ Rudy Djoe sentuhan irama bosa nova
Mar 13, 2026 | 5:30 AM
Rudy Djoe mendapat ilham mencipta lagu Raya berirama bosa nova, ‘Lebaran Bersinar’, selepas mendengar lagu bosa nova klasik yang mengasyikkan, No More Blues, ciptaan komposer Brazil, Antonio Carlos Jobim. - Foto ihsan RUDY DJOE
Sambil menghirup kopi ‘ireng’ atau hitam, anak seni Singapura, Rudy Djoe, membiarkan jiwanya ‘tenggelam’ dalam lagu berentak bosa nova klasik yang mengasyikkan, No More Blues, ciptaan komposer Brazil, Antonio Carlos Jobim.
Namun, hatinya terdetik ingin bereksperimen dengan irama bosa nova bagi sebuah lagu Hari Raya, Lebaran Bersinar, pada Disember 2025.
