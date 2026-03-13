Sambil menghirup kopi ‘ireng’ atau hitam, anak seni Singapura, Rudy Djoe, membiarkan jiwanya ‘tenggelam’ dalam lagu berentak bosa nova klasik yang mengasyikkan, No More Blues, ciptaan komposer Brazil, Antonio Carlos Jobim.

Namun, hatinya terdetik ingin bereksperimen dengan irama bosa nova bagi sebuah lagu Hari Raya, Lebaran Bersinar, pada Disember 2025.