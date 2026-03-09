SPH Logo mobile
Lagu ‘Hari Raya Ha!Ha!Ha!’, ciptaan Khair Yasin lebih 40 tahun lalu ‘digali’

Hiburan
Lagu ‘Hari Raya Ha!Ha!Ha!’, ciptaan Khair Yasin lebih 40 tahun lalu ‘digali’

Lagu RayaKhair Yasin
Mar 9, 2026 | 5:30 AM
HARYANI ISMAIL
HARYANI ISMAIL

Khair Yasin, Ismail Gani. lagu Raya
Mohd Khair Mohd Yasin (kanan) berpeluang merakam lagu Raya yang dicipta ketika muda remaja lebih 40 tahun lalu, Hari Raya Ha!Ha!Ha!, untuk didendangkan penyanyi veteran, Ismail Gani. - Foto BH oleh KHALID BABA

Siapa sangka lagu Hari Raya yang tersimpan lebih empat dekad dalam arkib muzik penggubah lagu dan penulis lirik puitis, Mohd Khair Mohd Yasin, akhirnya terakam juga.

Secara kebetulan, sewaktu bersarapan bersama, rakan seninya, Ismail Gani, bertanyakan jika Khair yang juga dikenali dengan nama pena, Khayas, mempunyai lagu untuk beliau dendangkan.

Lagu RayaKhair Yasin
