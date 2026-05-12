Lagu Michael Jackson ungguli carta muzik UK
Menguasai 60% kedudukan dalam kelompok 10 teratas carta rasmi hip hop dan single R&B
May 12, 2026 | 6:12 PM
Pengaruh legenda digelar Raja Pop itu masih utuh, biarpun mendiang Michael Jackson sudah lebih sedekad meninggal dunia. - Foto INSTAGRAM MICHAEL JACKSON
LOS ANGELES: Penangan filem biopik ‘box office’, Michael yang sehingga kini merekod kutipan RM2.5 bilion ($809.3 juta) di seluruh dunia, mendiang Michael Jackson dilaporkan menguasai 60 peratus kedudukan dalam kelompok 10 teratas carta rasmi hip hop dan single R&B di United Kingdom (UK) minggu ini.
Perkembangan menakjubkan ini membuktikan pengaruh legenda digelar Raja Pop itu masih utuh, biarpun mendiang Jackson sudah lebih sedekad meninggal dunia.
