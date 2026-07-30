Linda Hashim lega dan bersyukur perjuangan lebih setahun untuk berpisah daripada Beego dipermudahkan kali ini. - Foto fail

Linda Hashim lega dan bersyukur perjuangan lebih setahun untuk berpisah daripada Beego dipermudahkan kali ini. - Foto fail

KUALA LUMPUR: “Sebelum Beego lafaz (cerai) memang sempat jumpa dan saya cakap terima kasih sebab hari ini memudahkan urusan.

“Perasaan sedih itu sebab saya punya perjuangan selama setahun lebih ini dah berakhir hari ini. Sedih tetapi rasa tenanglah, rasa macam dah tak perlulah nak hadap benda sama.”

Demikian kata pelakon Linda Hashim, mengulas tindakan bekas suaminya, Beego yang menceraikannya talak tiga di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 30 Julai.

Linda, atau nama sebenarnya Norhazlinda Hashim, 41 tahun, berkata, hanya itu sahaja harapan dan doanya dan beliau terharu apabila Allah mendengarnya.

Mengulas kenyataan Beego mengatakan kemenangan berpihak kepadanya dalam kes taklik, Linda berkata, perkara itu tidak perlu diperdebatkan.

“Kita tak perlulah nak cakap siapa menang, siapa yang kalah kan? Kalau nak ikutkan, sebenarnya banyak lagi kes yang saya boleh failkan. Dan taklik bukan satu.

“Taklik itu banyak. Cuma saya buka satu sahaja dulu. Dia nak menang, ambillah dunia ini. Tak apa, saya duduk kat bulan (ketawa) Tak kisahlah kan. Tapi saya ‘respect’ dia ‘gentle’ hari ini. Itu sahaja.

“Saya menghormati keberaniannya. Memang secara dalamannya antara kami sahaja yang tahu. Benda pun kalau nak ‘fight’ nak menang atau nak kalah, dia takkan.

“Sebab dia cakap dia menang hari ini, tapi sekiranya taklik itu tak sah, kita akan masuk kepada hakam, pada hakam saya pula menang. Jadi sebelum saya menang, dia menang dulu,” katanya kepada Harian Metro.

Linda berkata apabila masuk ke proses hakam sahaja, kes tuntutan cerainya akan selesai.

“Memang kemenangan berpihak pada saya, dah nampak. Semua orang pun tahu kan benda itu. Saya pun tak jangka dia kata dia nak menang atau apa.

“Tak fikir pun pasal benda itu. Tiba-tiba hari ini dengar pula dia macam itu kan. Tak apalah kita bagilah dia menang. Sebelum kita masuk hakam, sebelum saya menang, kita bagilah dia menang, tak apa,” katanya.

Bercakap perihal anak-anak, Linda berkata, semasa perceraian mereka yang pertama pada 2023, beliau sudah membuat tuntutan hak hadanah dan anak-anak memang diberi kepadanya.

“Bila kami rujuk semula, benda itu dah batal. Kita batalkan benda itu. Tapi untuk selepas ini saya memang tahu dia takkan, biar emak (saya) yang menjaga.

“Anak-anak pun memang nak dengan saya. Biar atas tangan saya tak apa, lebih selamat. Okey, keselamatan itu. Jadi untuk fail hadanah ini perlu, sebab lepas ini senang untuk saya nak berurusan pihak sekolah anak, sebab nak kena ada hak penjagaan.

“Saya nak selesaikan semua sekali untuk sekarang. Dalam masa akan datang saya dah tak nak naik turun mahkamah lagi. Tiba-tiba dia pula macam ini. Kita hati manusia ini berbolak-balik.

“Sekarang memang ya, dia cakap anak-anak dia bagi. Besok tiba-tiba dia berbolak hati dia nak anak atau apa. Kita nak selesai, selesai sekarang. Nak ke tak nak?

“Nak, silakan ambil. Tak ada, biar saya saja yang jaga. Dia pun tahu sebenarnya memang saya saja yang jaga. Dia pun mungkin sibuk kerja ataupun mungkin selepas ini dia dah berumah tangga.

“Itu kehidupan dia, dan saya memang fokus pada anak-anak sekarang ini. Sebenarnya saya memang daripada anak saya kecil sampai sekarang memang saya saja yang jaga. Jadi dah terbiasa anak-anak dengan saya,” katanya.