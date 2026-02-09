SPH Logo mobile
Mampukah anak artis berdiri sendiri?

Hiburan
Jadikan legasi seni ibu bapa sebagai pembakar semangat, tingkat usaha cari identiti sendiri
penyanyiMudaDUNIA HIBURANlegasi
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Zaki Yamani, jamal abdillah
Video penyanyi muda, Zaki Yamani (kiri), anak Datuk Jamal Abdillah; dan Thalita Shuib yang juga anak Allahyarhamha Siti Sarah Raisuddin, mendendangkan lagu cinta, ‘Sandarkan Pada Kenangan’, raih perhatian ramai di media sosial. - Foto INSTAGRAM ZAKI YAMANI

Dalam gelanggang seni, label ‘anak selebriti’ sering disalah anggap sebagai kelebihan mutlak.

Realitinya, bayangan legasi itu sering kali mengikat, menjadikan usaha mengukir nama sendiri suatu ujian yang getir.

