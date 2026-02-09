Pengguna Berdaftar
Mampukah anak artis berdiri sendiri?
Jadikan legasi seni ibu bapa sebagai pembakar semangat, tingkat usaha cari identiti sendiri
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
Video penyanyi muda, Zaki Yamani (kiri), anak Datuk Jamal Abdillah; dan Thalita Shuib yang juga anak Allahyarhamha Siti Sarah Raisuddin, mendendangkan lagu cinta, ‘Sandarkan Pada Kenangan’, raih perhatian ramai di media sosial. - Foto INSTAGRAM ZAKI YAMANI
Dalam gelanggang seni, label ‘anak selebriti’ sering disalah anggap sebagai kelebihan mutlak.
Realitinya, bayangan legasi itu sering kali mengikat, menjadikan usaha mengukir nama sendiri suatu ujian yang getir.
