Video penyanyi muda, Zaki Yamani (kiri), anak Datuk Jamal Abdillah; dan Thalita Shuib yang juga anak Allahyarhamha Siti Sarah Raisuddin, mendendangkan lagu cinta, ‘Sandarkan Pada Kenangan’, raih perhatian ramai di media sosial. - Foto INSTAGRAM ZAKI YAMANI