SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

‘Atas Nama Cinta’, Rossa gigih harungi cabaran seni lebih 25 tahun

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

‘Atas Nama Cinta’, Rossa gigih harungi cabaran seni lebih 25 tahun

Ratu OST filem & sinetron singkap kesyahduan jalani umrah, sambut Lebaran bersama keluarga di Sumedang, Bandung
rossapenyanyiIndonesiaDUNIA HIBURAN
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

‘Atas Nama Cinta’, Rossa gigih harungi cabaran seni lebih 25 tahun

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
rossa
Penyanyi Indonesia, Datuk Seri Rossa, turut melancarkan album mini terbaru bertajuk ‘Asmara Dansa’, dengan tujuan menyemarakkan kembali lagu klasik daripada dua ikon muzik, Datuk Sheila Majid dan Chrisye, agar dapat dinikmati oleh generasi muda. - Foto INSTAGRAM ROSSA

Pengalaman menunaikan umrah bersama pasukannya pada awal 2026 disifatkan penyanyi Indonesia, Datuk Seri Rossa, atau nama sebenarnya, Sri Rossa Roslaina Handiyani, sebagai satu nikmat yang memberi ruang kepada jiwanya untuk berehat seketika daripada kesibukan dan hiruk-pikuk dunia seharian.

Lebih bermakna lagi, beliau yang hampir tiga dekad dalam industri seni juga berpeluang meluangkan masa bersama rakan seperjuangan dalam arena seni, Melly Goeslaw, yang turut meraikan ulang tahun ke-52 di Tanah Suci.

Laporan berkaitan
Isu royalti lagu ‘Sinaran’: Nora tiada niat ‘bantai’ Rossa, puji hemah bintang Indo Oct 17, 2025 | 9:51 PM
Sembunyi tangisan dalam senyumanOct 25, 2024 | 4:43 PM
rossapenyanyiIndonesiaDUNIA HIBURAN
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg