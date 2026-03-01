‘Atas Nama Cinta’, Rossa gigih harungi cabaran seni lebih 25 tahun
Ratu OST filem & sinetron singkap kesyahduan jalani umrah, sambut Lebaran bersama keluarga di Sumedang, Bandung
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
Penyanyi Indonesia, Datuk Seri Rossa, turut melancarkan album mini terbaru bertajuk ‘Asmara Dansa’, dengan tujuan menyemarakkan kembali lagu klasik daripada dua ikon muzik, Datuk Sheila Majid dan Chrisye, agar dapat dinikmati oleh generasi muda. - Foto INSTAGRAM ROSSA
Pengalaman menunaikan umrah bersama pasukannya pada awal 2026 disifatkan penyanyi Indonesia, Datuk Seri Rossa, atau nama sebenarnya, Sri Rossa Roslaina Handiyani, sebagai satu nikmat yang memberi ruang kepada jiwanya untuk berehat seketika daripada kesibukan dan hiruk-pikuk dunia seharian.
Lebih bermakna lagi, beliau yang hampir tiga dekad dalam industri seni juga berpeluang meluangkan masa bersama rakan seperjuangan dalam arena seni, Melly Goeslaw, yang turut meraikan ulang tahun ke-52 di Tanah Suci.
