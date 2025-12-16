SPH Logo mobile
Nama Zubir Said dikenang dalam anugerah antarabangsa, rai industri muzik filem

Penggubah lagu Hollywood, Conrad Pope dan Hans Zimmer, diiktiraf dengan Anugerah Zubir Said pada Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF)
Dec 16, 2025 | 2:23 PM
Encik Sujono Zubir, Zubir Said, SISF
Anak Allahyarham Zubir Said sekali gus yang merupakan mantan pemuzik, Encik Sujono Zubir, berasa besar hati nama ayahanda disertakan dalam anugerah peringkat antarabangsa sempena Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) 2025. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Warisan seni komposer serta ikon muzik Melayu Singapura, Allahyarham Zubir Said, kini diangkat ke pentas antarabangsa. 

Bagi anaknya, Encik Sujono Zubir, 69 tahun, pengiktirafan berupa anugerah berprestij di Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) menjadi detik penuh kegembiraan dan kebanggaan.

