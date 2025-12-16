Komposer tempatan tersohor, Allahyarham Zubir Said, merupakan antara tokoh muzik teragung dalam sejarah Singapura. Selain mencipta lagu kebangsaan Singapura, beliau turut menghasilkan pelbagai lagu klasik serta menggubah runut bunyi bagi banyak filem pada era kegemilangan perfileman Melayu. - Foto fail
Anak Allahyarham Zubir Said sekali gus yang merupakan mantan pemuzik, Encik Sujono Zubir, berasa besar hati nama ayahanda disertakan dalam anugerah peringkat antarabangsa sempena Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) 2025. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Anak Allahyarham Zubir Said sekali gus mantan pemuzik, Encik Sujono Zubir, berasa besar hati nama ayahanda disertakan dalam anugerah peringkat antarabangsa sempena Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) 2025. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) menyampaikan anugerah yang dinamakan sempena ikon muzik Melayu, Allahyarham Zubir Said, kepada komposer Hollywood, Conrad Pope (kanan). Ia disampaikan oleh anak Allahyarham Zubir, Encik Sujono Zubir (tengah), bersama Pengarah SISF, Alex Oh (kiri). - Foto BH oleh AININ ALFIYANI JAILANI
Warisan seni komposer serta ikon muzik Melayu Singapura, Allahyarham Zubir Said, kini diangkat ke pentas antarabangsa.
Bagi anaknya, Encik Sujono Zubir, 69 tahun, pengiktirafan berupa anugerah berprestij di Festival Runut Bunyi Antarabangsa Singapura (SISF) menjadi detik penuh kegembiraan dan kebanggaan.