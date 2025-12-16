Komposer tempatan tersohor, Allahyarham Zubir Said, merupakan antara tokoh muzik teragung dalam sejarah Singapura. Selain mencipta lagu kebangsaan Singapura, beliau turut menghasilkan pelbagai lagu klasik serta menggubah runut bunyi bagi banyak filem pada era kegemilangan perfileman Melayu. - Foto fail