Penyanyi Malaysia, Nubhan Ahamad, dilihat meluangkan masa bersama tiga cahaya mata di kediaman yang pernah didiami bekas isteri bersama anak-anak di Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia dalam suasana ceria. - Foto INSTAGRAM NUBHAN AHAMAD

Nubhan kekal mesra dengan anak, enggan ulas isu pindah barang

Penyanyi Malaysia, Nubhan Ahamad, 40 tahun, dilihat meluangkan masa bersama tiga cahaya mata di kediaman yang pernah didiami bekas isteri bersama anak-anak di Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia dalam suasana ceria.

Sebelum ini, Nubhan dan bekas isteri yang juga doktor gigi, Dr Afifah Hidayah Ahmad Tawfek atau lebih mesra disapa Dr Fie, 36 tahun, mendirikan rumah tangga pada 29 Ogos 2015.

Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan tiga cahaya mata iaitu Aafiya, sembilan tahun; Ahmad Aafan, tujuh tahun, dan Afzan Nayille, empat tahun.

Keadaan itu pula dikongsi Nubhan dalam beberapa video yang dimuat naik melalui hantaran di Instagram Story, memaparkan kegembiraan serta keakraban hubungan bapa dan anak itu.

Nubhan juga dilihat melayan anak-anaknya yang seronok bermain walaupun pada masa sama sibuk mempersiapkan diri untuk persaingan program Gegar Vaganza Musim 12 (GV12).

Di peringkat separuh akhir GV12, pada 11 Januari, Nubhan menjadi antara enam peserta berjaya mara ke pusingan akhir program itu yang dijangka berlangsung pada 18 Januari ini.

Sementara itu, Nubhan dilapor menjelaskan tindakan memindahkan barangan bekas isteri keluar dari rumah terbabit dibuat atas alasan tertentu.

Namun begitu, beliau enggan mengulas lebih lanjut.

“Semua yang saya lakukan bersebab. Saya tidak mahu ulas lanjut kerana perkara ini masih berada pada peringkat mahkamah.

“Semuanya turut berlaku atas nasihat peguam,” kata Nubhan dalam laman web Berita Harian Malaysia (BHM).

Pada 8 Januari, Nubhan tidak hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Seremban Negeri Sembilan bagi proses sulh atau mediasi bagi tuntutan harta sepencarian difailkan bekas isterinya, Dr Fie.

Dr Fie memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 3 Disember 2025.