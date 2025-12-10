SPH Logo mobile
Hiburan
Opera Academy perluas program seni, dekati masyarakat dengan bangsawan

BANGSAWANSeni; Singapuraseni melayu
Dec 10, 2025 | 5:30 AM
opera academy
Akademi seni, Opera Academy, yang menyediakan program pendidikan seni dan bangsawan bagi semua peringkat umur bakal bekerjasama dengan Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu (MAEC) di Kelab Masyarakat Woodlands. - Foto INSTAGRAM OPERA ACADEMY

Dalam usaha mendekatkan seni bangsawan kepada masyarakat, Opera Academy, yang menyediakan program pendidikan seni bagi semua peringkat umur – akan bekerjasama dengan Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu (MAEC) di Kelab Masyarakat Woodlands susulan pembukaan semula kelab masyarakat tersebut setelah melalui proses naik taraf.

Kelab Masyarakat Woodlands ditutup sejak Februari 2023 bagi menjalani proses penambahbaikan dan naik taraf, dan dijangka dibuka semula pada Januari 2026.

