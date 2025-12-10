Dalam usaha mendekatkan seni bangsawan kepada masyarakat, Opera Academy, yang menyediakan program pendidikan seni bagi semua peringkat umur – akan bekerjasama dengan Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu (MAEC) di Kelab Masyarakat Woodlands susulan pembukaan semula kelab masyarakat tersebut setelah melalui proses naik taraf.