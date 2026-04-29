Pementasan ‘Randai Macbeth’ gabung naskhah Inggeris dengan keindahan budaya Minangkabau
Norzizi Zulkifli berjaya adun unsur Nusantara dengan ketaasuban kuasa Scotland
Apr 29, 2026 | 5:30 AM
Naskhah Macbeth karya penulis agung Inggeris, William Shakespeare, diberi nafas baharu menerusi pementasan, Randai Macbeth, arahan Dr Norzizi Zulkifli, dan dibawakan oleh Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (Aswara).
Ia berlangsung dari 16 hingga 19 April lalu, pada 3 petang (hanya Ahad) dan 8 malam (Khamis hingga Sabtu), di Studio Teater Esplanade, sempena Pesta Raya 2026, anjuran pusat seni Esplanade.
