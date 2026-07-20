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Pentas serantau, antarabangsa ibarat ‘universiti kehidupan’ bakat seni S’pura
Pentas serantau, antarabangsa ibarat ‘universiti kehidupan’ bakat seni S’pura
Peluang keluar dari zon selesa harus direbut untuk perkukuh keyakinan diri, tebar rangkaian karyawan muzik
Pentas serantau, antarabangsa ibarat ‘universiti kehidupan’ bakat seni S’pura
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Jul 20, 2026 | 5:30 AM
Rasa bangga menyelinap di dalam hati saya apabila membaca cerita atau mewawancara sendiri kisah kejayaan anak seni Melayu di pentas antarabangsa.
Sunny Jackson, atau nama sebenarnya, Kamsani Jumahat, kini 35 tahun, pernah meraih tempat ketiga dalam Kejuaraan Karaoke Sedunia (KWC) 2014 di Sweden.
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